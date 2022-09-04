Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Antalya'da heyecan dolu. mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 5. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Antalya'da heyecan dolu. mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Güray, Fedor, Veysel, Bünyamin, Fernando, Soner, Fredy, Larsson, Adriano, Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.