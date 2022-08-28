Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa – Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa – Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA – HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Saat 19:15'de başlayan Kasımpaşa – Hatayspor maçı beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Hatayspor: Erce, Falette, Vranjes, Adekugbe, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Aabid, Ruben, Sadık, Saba, El Kaabi