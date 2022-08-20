Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikalarda attığı golle 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Bu sonucun ardından Giresunspor 6 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 0 puanda kaldı.

Giresunspor 4. haftada Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri kornerden gelen topu bloke edip bekletmeden ileri gönderdi, Kasımpaşa kalecesi Ertuğrul Taşkıran ceza alanı dışında topu uzaklaştırmak isterken Sergio'ya adeta pas çıkardı, boş kaleye aşırtma bir vuruş yapan Sergio bu şansı kullanamadı ve top direğin dibinden auta gitti.

28'inci dakikada Savicevic sol kanatta bindirme yapan Traore'ye çıkardı, bu oyuncunun sert şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle kornere gitti.

39'uncu dakikada Kasımpaşa Eysseric ile serbest vuruş kullandı, Graovac'ın kafa şutunu kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.

63'üncü dakikada Robert Mejia uzaklardan şansını denedi, kaleye sert giden topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak kontrol etti.

79'uncu dakikada Giresunspor sol kanattan Alper Uludağ ile korner kullandı, ceza alanında kafalardan seken topu önünde bulan Sainz elverişli durumda kötü vurdu, top üsten auta gitti.

84'üncü dakikada sağ kanattan Hayrullah Bilazer ortaladı, ceza alanı içerisinde boş durumdaki Doğan Can Kavas'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

90'ıncı dakikada Bitexen Giresunspor atağında Doğan Can Davas sol kanattan çizgiye indi, yerden mükemmel bir pas çıkardı, topun gelişine vuran Bajic ağları havalandırdı: 1-0.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.