Süper Lig'de heyecan 2. haftadan iyice artmış durumda. Son şampiyon Trabzonspor, sezona 2'de 2 ile başlarken şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş ise kritik puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe de deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı mağlup etti. 2. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da açıklandı.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u, Fenerbahçe ise deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı. 2. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 16.08.2022- 12:20
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