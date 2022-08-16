Süper Lig'de heyecan 2. haftadan iyice artmış durumda. Son şampiyon Trabzonspor, sezona 2'de 2 ile başlarken şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş ise kritik puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe de deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı mağlup etti. 2. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da açıklandı.