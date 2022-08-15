Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Konyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Zymer, Konrad, Amar, Muhammet
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Mounir, Szysz
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalıyor.