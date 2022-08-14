Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ÜMRANİYESPOR ANTALYASPOR İLK 11'LER
Ümraniyespor: Serkan K, Serkan G, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.
Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.
ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Antalyaspor maçı saat 19.15'te başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.