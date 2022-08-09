Süper Lig'in ilk haftasın dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Ligin ilk haftasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor galibiyetle sahadan ayrılırken Fenerbahçe 1 puana razı oldu. Başakşehir ise ilk hafta farklı galip geldi ve liderlik koltuğuna oturdu. Bu karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Bu güncellemenin ardından taraftarlar sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. İşte güncel oranlar...