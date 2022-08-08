Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig statüsünde değişiklik yapıldığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamanın ardından takımlarda 14 olan yabancı oyuncu sınırlaması sayısı 21 oldu.

TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yaptı.

Buna göre TFF, Süper Lig futbolcu uygunluğu kuralını güncelledi. Yeni statüye göre kadroya yazılacak 35 futbolcunun 21'i yabancı olabilecek, 21 kişilik maç kadrosunda ise 14 yabancı bulunabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı oynayabilecek.

Kadroda en az 14 Türk futbolcu olacak ve bu 14 Türk futbolcudan en az 4 tanesi 1 Ocak 1998 tarihinden sonra doğmuş olacak.

SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU KURALI

•Kadroda en fazla 35 futbolcu bulunabilecek.

• Kadroda en az 14 Türk futbolcu olacak.

• 21 yabancı futbolcu tescil ettirilebilecek.

• Maç kadrosunda en fazla 14 yabancı bulunacak.

• İlk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.