Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Konyaspor kritik maçta karşı karşıya geliyor.
ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Konyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi