Süper Lig'de yeni sezon bu hafta start alıyor. Ligin ilk haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor, Antalyaspor ile Galatasaray, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar öncesinde mücadelelerin hakemleri de belli oldu.
5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;
5 AĞUSTOS CUMA
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER
6 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN
21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
7 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
8 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de yeni sezon bu hafta start alıyor. Ligin ilk haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor, Antalyaspor ile Galatasaray, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar öncesinde mücadelelerin hakemleri de belli oldu.
Süper Lig'de yeni sezon bu hafta start alıyor. Ligin ilk haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor, Antalyaspor ile Galatasaray, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar öncesinde mücadelelerin hakemleri de belli oldu.