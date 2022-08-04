Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de yeni sezon bu hafta start alıyor. Ligin ilk haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor, Antalyaspor ile Galatasaray, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar öncesinde mücadelelerin hakemleri de belli oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.08.2022- 12:46 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022- 12:53