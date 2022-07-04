Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2022-23 sezonu fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşacağı derbi haftaları da belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu için geri sayıma geçildi. Büyük bir heyecana sahne olacak lig 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katılım sağladı.

İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU!



FTA Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Hatayspor - BAY

İŞTE DERBİ HAFTALARI:



4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray

4 BÜYÜKLERİN BAY TARİHLERİ

Fenerbahçe: 6. haftayı BAY geçecek

Galatasaray: 9. haftayı BAY geçecek

Trabzonspor: 12. haftayı BAY geçecek

Beşiktaş: 17. haftayı BAY geçecek



SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN HAFTALARI:



5 Ağustos 2022: İlk Hafta

14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Son hafta