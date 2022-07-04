Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti! İşte derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu için geri sayıma geçildi. Büyük bir heyecana sahne olacak lig 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katılım sağladı.
İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU!
FTA Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
MKE Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Hatayspor - BAY
İŞTE DERBİ HAFTALARI:
4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
4 BÜYÜKLERİN BAY TARİHLERİ
Fenerbahçe: 6. haftayı BAY geçecek
Galatasaray: 9. haftayı BAY geçecek
Trabzonspor: 12. haftayı BAY geçecek
Beşiktaş: 17. haftayı BAY geçecek
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN HAFTALARI:
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta