Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakadan siyah-beyazlı ekip 3-2'lik üstünlükle ayrılırken Kevin N'Koudou maçın yıldızı oldu. İkinci yarıda oyuna dahil olan yıldız futbolcu 2 gol atarak maça damgasını vurdu ve takımına 3 puanı kazandırdı. Yıldız futbolcu maçın ardından da açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın Kaysersipor deplasmanında kazandığı 3 puanda önemli bir performans sergileyen N'Koudou, sonradan girdiği oyunda 2 golğün yanı sıra takımının kazandığı penaltıda da başrol oynadı.

Yıldız futbolcu maç sonu açıklamalarında da karşılaşmayı ve Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

İŞTE AÇIKLAMALAR

"Kevin N'Koudou: Sezon bitiyor, son 3 maçımız kaldı. Geriden inanılmaz geldik, çok iyi reaksiyon gösterdik ve maçı çevirdik. Her zaman yapmamız gereken şeyi yaptık.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden iyi bir sezon geçiremedim ama çok şükür geri döndüm. Fenerbahçe maçına motive olacağım. Hocamız en iyi 11'i kurar. Bu hocamızın kararı. İlk 11'de de yedekte de olsam hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışacağım. Beşiktaş için her zaman elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.