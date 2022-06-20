Türkiye Futbol Federasyonu takım harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu takım harcama limitlerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre başta Süper Lig'in 4 büyük ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere kulüplerin harcama limitleri belli oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 18:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022- 18:24