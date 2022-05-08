Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Altay - Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Altay - Giresunspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Muhammed, Umut