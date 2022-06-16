TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi!
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Abdullah Avcı, transfer ve Kartal Kayra Yılmaz sözleri!
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
Sınavdan önce neler yenmeli, neler yenmemeli, nasıl beslenilmeli?
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