Yaptığı açıklamalarda ve Kulüpler Birliği'nin desteğini almasıyla TFF seçiminin favori isimlerinden biri olan Mehmet Büyükekşi'nin hayatı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Futbolseverler, Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı araştırmaya devam ederken; 'Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında?' sorularının cevabını ve Mehmet Büyükekşi'ye dair detayları haberimizden takip edebilirsiniz...
MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN KARİYER GEÇMİŞİ
Devam Eden
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı
- Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
- Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi
- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi
- DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi
- İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
- B20 Yürütme Kurulu Üyesi
- Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği
Tamamladığı
- Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
- 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
- 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
- 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
- TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
- TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
- 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
- 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı