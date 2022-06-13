Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu ve TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.



İŞTE O SÖZLER:



Mehmet Büyükekşi, futbol alemine uzak bir insan değil. Kendisi, Gaziantep FK döneminde sorunları bizimle birlikte görmüş bir insan. Hemen hemen her konuda bir fikir birliğine vardık.



Yabancı kuralı ve yayın ihalesinin bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda anlaştık. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



8+3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ:



Bir kuş, tek kanatlı uçamaz. Bir kanat kulüplerse, diğer kanat da federasyon. Sadece Süper Lig de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine has problemleri var.



Bütün kulüplerimiz içeride bana destek olacaklarını söylediler. Şeffaf, adil ve güvenilir bir yönetim göstereceğiz.



Sorunları gayet iyi biliyorum. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün kulüplerle birlikte çalışacağız. Özellikle kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu sorun nedeniyle de altyapılardan çok fazla futbolcu yetişmiyor.



Seçim bitince, her şey biter. Bizim en önemli destekçilerimiz, kulüplerimiz olacak. TFF'yi iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Zamana geçirirsek, güzel işlere imza atacağız.

Sosyal medyada listemle ilgili iddialar var, inanmayın. Listemiz belli değil. Çarşamba akşamı inşallah belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz. Mehmet Sepil başkana görev teklif ettik ama olmayacak.