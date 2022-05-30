Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, yükseldiği sezonun ardından takımda önemli değişikliklere devam ediyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yolları ayıran Ümraniyespor, veda mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuya teşekkür edildi. İşte o ayrılık mesajı...

Ümraniyespor, geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'da, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2021-2022 sezonunun devre arasında İstanbul ekibine katılan Mevlüt, Ümraniyespor formasını ligde sadece 2 maçta giydi ve 18 dakika sahada kaldı.