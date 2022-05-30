Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!
Son dakika spor haberi: Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 30.05.2022- 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 12:08
İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:
Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm.
Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum.
Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz.