Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK – ALANYASPOR İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Alanyaspor: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan