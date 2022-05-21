Sivasspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor ile Kayserispor Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya gelecek ve müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Sivasspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sivasspor – Kayserispor maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 10:00