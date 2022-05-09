Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek ve maçı Mete Kalkavan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Antalyaspor - Konyaspor maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 08:00