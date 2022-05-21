Süper Lig'de 38. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Sivasspor ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Sivasspor: Emre, Mehmet, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Özkan, Kerem Atakan, Sefa, Felix, Konate
Kayserispor: Bilal, Yasir, Kolovetsios, Uğur, Cardoso, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Mane, İlhan, Gavranovic
SİVASSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor – Kayserispor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.