Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş – Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Konyaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI 11'LER

BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'koudou, Larin

KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi