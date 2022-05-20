Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Rizespor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlıyor ve maçı Emre Kargın yönetiyor.

GAZİANTEP FK – RİZESPOR İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Mustafa, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil İbrahim, Doğan, Stankovski, Maxim, Recep, Sagal, Figueiredo.

Çaykur Rizespor: Zafer, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Sabo, Ronaldo, Umar, Deniz, Pohjanpalo, Cisse.