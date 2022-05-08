Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Altay ile Giresunspor Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek ve maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Altay - Giresunspor maçının detayları...
Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Altay - Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Altay - Giresunspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.