Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Altay ile Giresunspor Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek ve maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Altay - Giresunspor maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 10:00