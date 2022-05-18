Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev alacak... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 16:45