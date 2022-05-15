Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Ferdi, Nazım, Osayi, Zajc, Gustavo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.