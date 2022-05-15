Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Karagümrük CANLI

Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Karagümrük CANLI

Fenerbahçe ile Karagümrük Süper Lig'in 37. haftasında mücadele edecek ve maçı Halil Umur Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 18:56