Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Malatyaspor ile Rizespor Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor karşı karşıya gelecek ve maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Malatyaspor - Rizespor maçının detayları...
Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor - Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Malatyaspor - Rizespor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.