Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Malatyaspor ile Rizespor Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor karşı karşıya gelecek ve maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Malatyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Malatyaspor - Rizespor maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 10:00