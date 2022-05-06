Süper Lig'de Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam etti. Gaziantep FK, sahasında Kayserispor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu skorla puanını 43'e yükselten Gaziantep FK, ligde kalmayı garantiledi. Böylelikle lige tutunma iddiası bulunan Altay ve Çaykur Rizespor'un ligde kalma şansı kalmadı. Altay ve Çaykur Rizespor, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen son iki takım oldu.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 21:55