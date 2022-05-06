Hatayspor - Trabzonspor maçının özeti şimdi A Spor'da
Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Bordo mavililer, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hatayspor - Trabzonspor maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.
Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Bordo mavililer, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hatayspor - Trabzonspor maçının özetini şimdi A Spor'da izleyebilirsiniz.
Hatayspor - Trabzonspor maçının özeti şimdi A Spor'da