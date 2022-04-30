Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Konyaspor – Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Konyaspor – Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KONYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Konyaspor – Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic