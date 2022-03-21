Spor Toto Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olarak bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Ülker Stadı'nda ağırladığı Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu:
1- TRABZONSPOR: 70
2- KONYASPOR: 55
3- FENERBAHÇE: 53
4- ALANYASPOR: 49
5- ADANA DEMİRSPOR: 48
6- BAŞAKŞEHİR: 47
7- HATAYSPOR: 47
8- BEŞİKTAŞ: 46
9- KARAGÜMRÜK: 43
10- ANTALYASPOR: 41
11- SİVASSPOR: 40
12- GAZİANTEP FK: 40
13- KASIMPAŞA: 38
14- KAYSERİSPOR: 38
15- GALATASARAY: 38
16- GİRESUNSPOR: 35
17- ALTAY: 29
18- GÖZTEPE: 27
19- RİZESPOR: 26
20- YENİ MALATYASPOR: 20