Spor Toto Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olarak bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Ülker Stadı'nda ağırladığı Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu:

1- TRABZONSPOR: 70

2- KONYASPOR: 55

3- FENERBAHÇE: 53

4- ALANYASPOR: 49

5- ADANA DEMİRSPOR: 48

6- BAŞAKŞEHİR: 47

7- HATAYSPOR: 47

8- BEŞİKTAŞ: 46

9- KARAGÜMRÜK: 43

10- ANTALYASPOR: 41

11- SİVASSPOR: 40

12- GAZİANTEP FK: 40

13- KASIMPAŞA: 38

14- KAYSERİSPOR: 38

15- GALATASARAY: 38

16- GİRESUNSPOR: 35

17- ALTAY: 29

18- GÖZTEPE: 27

19- RİZESPOR: 26

20- YENİ MALATYASPOR: 20