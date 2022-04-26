Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 26 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FABRICIO SANTOS DE JESUS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu JAKUP JİMMY DURMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ALTAY Kulübü'nün 24.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."