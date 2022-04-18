Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Babel ve Halil kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.



Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



Galatasaray'ın gollerini Babel ve Halil kaydetti.



Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44 yaparken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.



Halil Dervişoğlu 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Teknik direktör Domenec Torrent, Halil Dervişoğlu'nu son olarak ligin 26. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de sahaya sürmüştü.

Sarı-kırmızılı ekipte Erick Pulgar da 4 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

4 futbolcu kadroda yok

Galatasaray'da 4 futbolcu, Öznur Kabyo Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Olimpiu Morutan ile Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.