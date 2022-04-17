Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Konyaspor – Gaziantep FK canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Konyaspor – Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yapıyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekiçi, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet