Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Konyaspor– Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Konyaspor – Gaziantep FK canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Konyaspor – Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yapıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekiçi, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet