Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Yein Malatyaspor - Giresunspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.