FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Öte yandan Sofian Feghouli maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Derbi için geri sayım sürerken hem sarı kırmızı takım için hem de sarı lacivertli takım için oldukça çekişmeli bir maç olması bekleniyor. Kendi stadında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe bu maçtan galip ayrılmak istiyor. Galatasaray ise puanın sahibi olmak için mücadele etmeye hazırlanıyor.ise araştırılıyor. İşte FB - GS derbisine dair merak edilenler,veisteyenler için kanal detayları...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü oynanacak ve maç saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI BURADAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe Muhtemel 11'ler:

ALTAY

OSAYI

KIM MIN-JAE

SERDAR AZİZ

SZALAI

CRESPO

ZAJC

İRFAN CAN

MERT HAKAN

ROSSI

SERDAR DURSUN

Galatasaray Muhtemel 11'ler:

MUSLERA

OMAR

MARCAO

NELSSON

V. AANHOLT

TAYLAN

BERKAN

CICALDAU

EMRE

BABEL

GOMIS

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yürütecek.

HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

EZELİ RAKİPLER: FENERBAHÇE GALATASARAY

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam oynanacak derbi ile 395. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 147'ye 125 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 32. haftasında 113 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Fenerbahçe, 395. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 147 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenilemedi. Kanarya'nın 538 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 129 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 51 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 3'ü eşitlikle tamamlanırken, iki takımda da 1'er kez kazandı.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.