Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak.Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 07:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022- 07:52