Malatyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Giresunspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Malatyaspor Kulübü ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malatyaspor - Giresunspor maçı 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Oussama Haddadi, Philip Awuku, Wallace, Karim Hafez, Jospin Nshimirimana, Stevie Mallan, Mounir Chouiar, Mustafa Eskihellaç, Nouha Dicko

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Magomed Suleymanov, Serginho,, Fousseni Diabate, Chiquinho, Umut Nayir