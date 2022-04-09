Göztepe - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? | Süper Lig

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Kayserispor Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakada kozlarını paylaşacak ve karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Futbolseverler tarafından maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Göztepe - Kayserispor maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 11:41