Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Sackey, Mehdi, Benzia, Saba, Ayoub ve Diouf 11'iyle başladı.
Konuk ekip ise, Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Stambouli, Gökhan, Akintola, Bjarnason, Vargas ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.
Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa, 90+5'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadele başladığı gibi sona erdi ve 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Hatayspor, 48 puanla 7. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 49 puanla 6. sırada kaldı.