Hatayspor 0-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 22:30