Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini Muleka ve 90+7'de penaltıdan Hadergjonaj kaydetti. Antep ekibinin golü ise Djilobodji'den geldi.

Karşılaşmada Kasımpaşa'dan Hajradinovic 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Gaziantep FK'da 65. dakikada Djilobodji takımını 10 kişi bıraktı.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 41 yaptı ve 11. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 40 puanla 14. sırada bulunuyor.