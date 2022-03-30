Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve alınan kararlar...

Spor kulüplerinin statüsünün değiştirilmesini öneren, kulüpleri dernek olmaktan çıkartıp anonim şirket haline dönüştüren spor yasası teklifi Meclis'e sunuldu.

KULÜP YÖNETİCİLERİNE MALİ SORUMLULUK

Teklifle spor kulüpleri dernek statüsünden ayrı bir tüzel kişilik oluşturabilecek. Kulüp yöneticilerine de mali sorumluluk getirilecek. Kulüplerin gelirinden fazla borçlanmasına izin verilmeyecek. Eğer borçlanma olursa, doğrudan kulüp yönetimi ve başkan bundan sorumlu olacak.

Bundan önceki borçlanma için de geçici maddelerle düzenlemeye gidilecek.

''KAYIT DIŞI'' ÖNLEMİ

Teklifle, kayıt dışılığı önlemek adına da önemli bir adım atılacak. Spor kulüplerinin yaptığı 8 bin 500 liranın üzerindeki her işlem, banka, PTT veya finans kuruluşları üzerinden yapılacak.

Kanun teklifiyle spor kulüplerinin şirketleşmesinin de hukuki altyapısı oluşturulacak. Buna göre, spor faaliyetine, müsabakalara katılmak isteyen kişiler artık spor anonim şirketi kurabilecek.

Ancak bazı üst liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi olma şartı ve en az 1 milyon lira asgari sermaye zorunluluğu olacak.

MENAJERLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Düzenleme ile menajerlik sistemi de değişiyor. Menajerlik ücretine üst sınır getiriliyor. Futbolcu ile menajer arasında sözleşme süreleri de en fazla 2 veya 3 yıl olacak. Ayrıca bu sözleşmeler noterde yapılacak.