Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atakan, Kahraman, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif, Di Santo.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Efecan, Efkan, Novais, Oğuz, Candeias, Emre Akbaba.