Süper Lig'de 30. haftada oynanan 10 maçta toplam 32 gol atıldı. 7 ev sahibi, 2 deplasman takımının sahadan galibiyetle ayrıldığı haftada tek beraberlik yaşandı. Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan 19. sıradaki Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Haftanın maçında ise 55 puanla ikinci sırada olan Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak ikincilik yolunda önemli adım atarken, lider Trabzonspor ise 15 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe 53 puana ulaşırken, son 6 haftada 16 puan topladı. Geçtiğimiz hafta sahasında farklı kaybeden Alanyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltirken, Adana Demirspor ise Başakşehir'i 2-1 yendi. Güney temsilcisi 48 puana ulaşarak sıralamada rakibini de geçmiş oldu. Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve haftayı 7. sırada kapatırken, siyah-beyazlılar ise bir basamak altında 46 puanda yer alıyor.

2 FUTBOLCU HAT-TRİCK YAPTI

30. haftayı 2 futbolcu hat-trick ile kapatırken, takımlarının hanesine de 3 puan yazdırdı. Karagümrük forması giyen Emre Mor, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin tüm gollerine imza attı. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının 55. dakikasında oyuna giren Joel Pohjanpalo da hat-trick yapan bir diğer isim oldu. Geride kalan 30 haftada 3'ü yerli, 7'si yabancı 10 futbolcu hat-trick yapma başarısı gösterdi. 3. hafta Hadji Wright, 7. hafta Stefano Okaka, 14. hafta Mustapha Yatabare, 15. hafta Serdar Dursun, 20. hafta Cherif Ndiaye, 22. hafta Emre Akbaba, 27. hafta Ayoub El Kaabi, 29. hafta Pedro Henrique bu istatistiğe imza atan isimler oldu.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI KIZIŞTI

35 puanla küme düşme hattının 1 üst basamağında yer alan Giresunspor, Antalyaspor'a 4-1 kaybetti. Sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe üst üste 7. mağlubiyetini alırken, ligde kalma yolunda umutlarını azalttı. 29 puanlı Altay, 1-0 öne geçtiği karşılaşmanın uzatma anlarında yediği golle Sivasspor'a boyun eğerken sahadan puansız ayrıldı. Ligin son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'ya sahasında 2-0 kaybetti ve haftayı 20 puanla kapattı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE EL KAABI'NİN

Haftayı 1 puanla kapatan Hatayspor'da Ayoub El Kaabi golle buluşamazken, gol krallığı yarışının zirvesindeki yerini korudu. 15 gollü El Kaabi'yi, Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok takip ediyor. Umut bu sezon attığı 14 golle A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda oynayacağı Portekiz maçı aday kadrosuna da çağrıldı. 2 haftalık aranın ardından yeniden golünü atan Beşiktaşlı Michy Batshuayi gol sayısını 12'ye çıkardı. Çaykur Rizespor'un galibiyetinde başrol oynayan Joel Pohjanpalo da 12 gole ulaşan bir başka isim olurken; Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius ile Karagümrüklü Aleksandar Pesic'in de 12 golü bulunuyor.