Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini Kayode ve Yatabare'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 78. dakikada Olarenwaju Kayode ve 90+1. dakikada Mostapha Yatabare'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İzmir ekibinin tek golü ise 54. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 40'a çıkardı. Altay ise 29 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, 2 Nisan Cumartesi saat 13.30'da Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise aynı gün saat 16.00'da Antalyaspor'u ağırlayacak.