Antalyaspor 4-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor sahasında Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller; Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fernando ve Naldo'dan geldi. Giresunspor'un tek golünü Muhammed Gümüşkaya penaltıdan kaydetti.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 15:35