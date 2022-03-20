Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i açıklandı.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet

GALATASARAY: Muslera, Semih, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Emre, Kerem, Gomis

LİGDEKİ 6. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamayacak.

Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.