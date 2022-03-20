Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK – Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Gaziantep FK - Galatasaray maçı 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Semih, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Emre, Kerem, Gomis

GAZİANTEP FK – GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 14. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Süper Lig'de geçen hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp, ligdeki çıkışını devam ettirmek peşinde.



LİGDEKİ 6. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.



SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.



DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.



MOSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamıyor. Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALIYOR

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Yusuf Bozdoğan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.